Ordine: "Gonçalo Ramos ha tradito le aspettative al Milan". I motivi e il piano di Amorim

Genoa-Milan, una partita molto importante per i rossoneri di Ruben Amorim. Anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato il periodo del Diavolo e in particolare le prestazioni di Gonçalo Ramos. Ecco le sue parole a "Il Giornale":

"Accolto con la fanfara, sia per il prezzo pagato al Psg (75 milioni di euro), sia per i numeri della sua carriera da centravanti, sta ottenendo più critiche che giudizi positivi riferiti in particolare ai numeri (3 gol di cui uno su rigore), 1 assist, 79% dei passaggi riusciti, 50% dei tiri nello specchio della porta) che sono diventati il metro di misura del calcio dei nostri tempi".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il momento di Gonçalo Ramos e l'analisi di Franco Ordine

"Il centravanti portoghese ha tradito le aspettative. Perché è segnalato il suo contributo a rammendare il gioco, a tornare a metà campo per dare una mano nel palleggio ai suoi, ma così continua a percorrere molti chilometri senza ricevere però adeguata assistenza in area di rigore. Lo stesso Amorim lo ha ripetuto più volte segno che è alla ricerca di una formula offensiva più razionale e concreta allo stesso tempo".

I problemi della squadra e la soluzione tattica di Amorim

"Penso siano più problemi collettivi. Controlliamo bene la partita, ma dobbiamo migliorare vicino alla porta. Passiamo poco tempo negli ultimi 30 metri. Per questo ha avuto problemi. Mettiamo poca pressione negli ultimi 30 metri. Miglioreremo, ma ha già dimostrato di poter incidere in ogni partita, cambiando la dinamica di ogni partita".

Dal punto di vista numerico il portoghese ha fino a questo momento deluso: i tifosi si aspettavano un impatto maggiore fin dalla prima partita soprattutto a livello di gol e di impatto in fase offensiva. Il lavoro e l'impegno di Ramos sono indubbi, ma serve svoltare dal lato realizzativo. Come sottolinea Ordine, l'attaccante portoghese è stato tra i più prolifici con il suo Portogallo durante l'ultima pausa per le partite delle Nazionali:Cosa ha ripetuto Amorim?

Queste le parole dell'allenatore rossonero prima del derby. Per questo motivo, contro il Genoa, Amorim potrebbe pensare a un 4-4-1-1 molto aggressivo con in campo dal primo minuto Moreira, Rabiot, Cisse e Pulisic proprio per cercare di sbloccare Gonçalo Ramos.