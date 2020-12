Genoa-Milan: per Bennacer si teme uno stiramento | Serie A News

Genoa-Milan, Bennacer mancherà sicuramente a ‘Marassi’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Ismaël Bennacer, al 75′ di Milan-Parma, ieri sera a ‘San Siro‘, è uscito per un infortunio muscolare. Il regista franco-algerino ha lasciato il posto in campo a Sandro Tonali.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, non ci sono buone sensazioni in merito il suo infortunio. Per l’ex Empoli, infatti, si teme uno stiramento che rischia di tenerlo fuori squadra per diverse settimane.

Bennacer, pertanto, salterà sicuramente Genoa-Milan di mercoledì sera a ‘Marassi‘. Calciomercato Milan, individuato il vice di Zlatan Ibrahimovic >>>