Genoa-Milan, Ordine: “I rossoneri ‘sfigati’ sono tornati in cima in Serie A”

Il Milan ha vinto per 1-0 sul campo del Genoa : una partita al cardiopalma con i minuti di recupero davvero folli. La gara è stata decisa dal gol di Pulisic , sul quale il VAR si è soffermato per minuti per un possibile fallo di mano. Della gara ha parlato anche il giornalista Franco Ordine sulle pagine de Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

"...Pulisic arrivato dalla panchina dopo l'intervallo è l'autore del quarto sigillo di questa stagione, decisivo come nel turno precedente contro la Lazio. E poi Giroud, anche lui sospinto da Pioli a rinforzare l'attacco nell'ultimo quarto della sfida. Solo che non si è segnalato per le sue capacità di bomber conclamato come testimoniano i suoi numeri e anche i suoi precedenti nel Milan e con la Francia. No, Oliviero, come lo chiamano a Milanello, è un portiere provetto alla bisogna. E quei due interventi, uno dopo l'altro, nel finale burrascoso di Marassi con la doppia espulsione dei portieri (prima Maignan poi Martinez), sono diventati l'immagine di un Milan che alla ripresa del torneo dopo la sosta dovrà affrontare la Juve senza il suo portiere e nemmeno il capitano di ieri sera, Theo Hernandez, entrambi squalificati. Ma la notizia dei prossimi giorni è proprio un'altra: e cioè che il Milan "sfigato" è tornato, da solo, in cima alla classifica. Alla faccia del calendario".