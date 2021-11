Genoa-Milan, allarme difesa: Pioli si aggrappa a Tomori | Serie A News

Fikayo Tomori pronto a riprendere il suo posto in difesa in Genoa-Milan di domani sera. Il Diavolo deve invertire una pericolosa tendenza

Daniele Triolo

Domani sera si disputerà Genoa-Milan e Fikayo Tomori è pronto a riprendere il suo posto nel cuore della difesa rossonera. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Un rientro importante, quello di Tomori per la 15^ giornata della Serie A 2021-2022, in quanto nelle ultime due partite il Milan è crollato contro Fiorentina e Sassuolo, incassando sette reti.

Il campanello d'allarme, dunque, è suonato in casa rossonera, individuato soprattutto negli equilibri della fase difensiva. Ieri, a Milanello, il tecnico Stefano Pioli ha provato ad esaminare le problematiche con la squadra. Contro il Sassuolo, di fatto, il Milan ha staccato la spina dopo il gol del pareggio neroverde, firmato da Gianluca Scamacca. E mostrando lacune in fase difensiva.

Molte volte, infatti, gli attaccanti ospiti sono arrivati nell'area di rigore rossonera uno contro uno. Questo, purtroppo, si era già visto a Firenze. Questione di meccanismi da migliorare, certo, ma anche di variazione degli interpreti. Pioli è stato costretto a cambiare il suo Milan, proprio per le assenze di Davide Calabria e dello stesso Tomori, perdendo, di fatto, gli equilibri di inizio stagione.

Una mano a ritrovarli, a partire da Genoa-Milan, potrà darla proprio Tomori. Ma che il Diavolo fosse in 'calo di concentrazione', in fase difensiva, si era capito già dal fatto che, dopo le prime giornate, ha cominciato ad incassare sempre più spesso uno o due gol a partita. Il k.o. contro i neroverdi ha fatto riaffiorare vecchi fantasmi, quelli di un Milan che non riesce a portare a casa i tre punti neanche dopo essere andato in vantaggio.

Nemmeno il rientro di Mike Maignan ha tolto le castagne dal fuoco. Rientro non memorabile per l'ex Lille, che ha subito il terzo gol del Sassuolo, quello di Domenico Berardi, sotto le gambe. L'auspicio, in casa rossonera, è che dalla trasferta di Genova possa tornare a splendere il sole sulla difesa di mister Pioli. Calciomercato Milan, fari puntati sul nuovo Tomori. Le ultime >>>