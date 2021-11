Calciomercato Milan – Difesa, fari puntati sul nuovo Tomori: le ultime

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è stato chiaro ieri alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2021, assegnato a Lionel Messi: "Il Milan sul calciomercato di gennaio non farà nulla". Trattasi, logicamente, di una bugia bianca, giacché il club rossonero resterà sempre molto attento a qualsiasi occasione che si possa presentare per rinforzare l'organico di mister Stefano Pioli nella corsa Scudetto. La certezza, però, è che Maldini, insieme al direttore sportivo Frederic Massara, ha già iniziato a gettare le basi per la stagione 2022-2023.