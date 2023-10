Genoa-Milan 0-1: Pulisic segna, Giroud conserva e Pioli può esultare

Ieri sera, a 'Marassi', si è disputata Genoa-Milan, partita della 8^ giornata della Serie A 2023-2024. Una gara che il Diavolo di Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI) avrebbe dovuto vincere a tutti i costi per staccare l'Inter di 2 punti in vetta alla classifica del campionato. Missione compiuta. Gran parte, dunque, delle notizie sui rossoneri pubblicate sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 8 ottobre 2023, verteva sul match in casa dei rossoblu di Alberto Gilardino. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.