GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 ottobre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 30 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina al Milan di Stefano Pioli. Ieri sera, a San Siro, i rossoneri hanno battuto 3-0 lo Sparta Praga in Europa League. A segno Brahim Díaz, Rafael Leão e Diogo Dalot: tre calciatori del 1999. Zlatan Ibrahimović, in campo solo 45′, ha sbagliato un calcio di rigore.

Vittoria, 0-1, del Napoli a San Sebastián contro la Real Sociedad: decide Matteo Politano. Si è infortunato di nuovo Lorenzo Insigne. Soltanto 0-0 interno per la Roma contro il CSKA Sofia. Quindi, si parla in copertina anche dell’infortunio di Romelu Lukaku (Inter), dei problemi a centrocampo della Juventus di Andrea Pirlo e del 60° compleanno di Diego Armando Maradona.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>