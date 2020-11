GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 novembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 23 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua copertina al Milan, che, ieri sera, ha vinto per 1-3 in casa del Napoli. Il posticipo dell’8^ giornata di Serie A è stato deciso da una doppietta di Zlatan Ibrahimović (poi uscito infortunato) e da Jens Petter Hauge. Il Diavolo, anche grazie alle parate di Gigio Donnarumma, resta primo in vetta alla classifica.

Da 0-2 a 4-2, invece, nel pomeriggio durante Inter-Torino. A fine partita Romelu Lukaku, autore di una doppietta, sbotta: “Non siamo una grande squadra”. Ed il suo tecnico, Antonio Conte, gli dà ragione. Spazio, infine, alle medie realizzative di Cristiano Ronaldo della Juventus: un gol ogni 48′ nel massimo campionato italiano.

