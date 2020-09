GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 11 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Gonzalo Higuaín. Il ‘Pipita‘ ha risolto il suo contratto con la Juventus e si trasferirà in MLS, all’Inter Miami di David Beckham. I bianconeri vogliono sostituirlo con Luís Suárez, che potrebbe sostenere a Perugia l’esame di italiano per il passaporto.

In alto, sotto la testata, il caso di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, trovato positivo al coronavirus. Il giorno precedente, senza alcuna precauzione, era stato in Assemblea di Lega con tutti gli altri Presidenti. Ora è scattato l’isolamento per tutti.

Si parla poi delle mosse di calciomercato dell’Inter. Diego Godín va verso il Cagliari, così i nerazzurri possono tornare su Marash Kumbulla. A centrocampo, in entrata Arturo Vidal dal Barcellona, in uscita Marcelo Brozović che piace al Monaco.

Infine, le mosse del Milan. Si complica il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma: l’agente Mino Raiola chiede 10 milioni di euro l’anno! André Silva è tutto dell’Eintracht Francoforte, si attende l’ufficialità di Ante Rebić rossonero.

