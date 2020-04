GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 6 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 6 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina al calciomercato, sottolineando come, nella prossima sessione estiva, saranno tanti i calciatori che potranno trasferirsi da una squadra all’altra a prezzo ribassato, vista la scadenza contrattuale nel 2021, oppure a parametro zero. Tante idee per le squadre italiane, tra cui c’è anche Ivan Rakitic, che i ‘rumors‘ accostano al Milan. Quindi, si parla del futuro dell’interista Lautaro Martínez, con il consiglio di Alessandro ‘Spillo’ Altobelli di restare in nerazzurro e, infine, del futuro della Serie A nelle parole di Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, alla luce dell’emergenza coronavirus.

Ai rossoneri viene invece dedicato questo titolo: “Milan, riparti da Maldini e Ibra. Magari tornerò“, che si riferisce ad un’intervista esclusiva realizzata con Alexandre Pato, attaccante brasiliano classe 1989, in rossonero per cinque stagioni, dal 2008 al 2013, ed autore di 63 gol in 150 gare con il Diavolo. Per tutte le altre prime pagine dei giornali questa mattina in edicola, LEGGI QUI >>>