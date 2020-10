Gazidis: “Vogliamo un Milan europeo con giocatori e tifosi fieri”

Milan, le dichiarazioni di Gazidis all’evento ‘SportLab’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato all’evento digitale ‘SportLab‘, promosso dal ‘Corriere dello Sport‘. Proprio il quotidiano romano oggi in edicola ha riportato le dichiarazioni più importanti del dirigente del club di Via Aldo Rossi.

“Abbiamo una chiara visione del Milan sulla vetta del mondo del calcio e la parte più importante è quella che succede sul campo di gioco – ha detto Gazidis -. Per raggiungere tutto questo, dobbiamo avere giocatori che siano fieri ed onorati di far parte di questo club“.

“La nostra visione di gioco è molto chiara – ha incalzato, poi, l’A.D. sudafricano -. Vogliamo uno stile internazionale ed all’avanguardia, guidato da giovani giocatori. La nostra squadra è una delle più giovani d’Europa e questi giocatori cresceranno e matureranno insieme, guidati da giocatori con più esperienza“.

“I talenti che abbiamo – questa la convinzione di Gazidis – hanno molta possibilità di crescere. Hanno poi un’enorme potenzialità sia in termini di gioco sia di rendere fieri i nostri tifosi mentre guardano la squadra crescere. Lavoriamo giorno e notte su tutto ciò di cui abbiamo bisogno per restituire a questo club il posto che merita”.

“La fierezza di cui parlo – ha quindi proseguito Gazidis – è un Milan che renda fieri i suoi tifosi di un club al vertice mondiale del calcio, che affronta le più grandi squadre di questo sport. Una squadra che incorpori i valori del club, giocatori cresciuti nel club che sanno che i tifosi apprezzano la crescita su cui hanno investito”.

“Giocatori – questa la forte volontà di Gazidis – che sanno di appartenere a questa famiglia e che giocano in uno dei migliori stadi al mondo qui a Milano. Impegnarsi con i tifosi, comunicare con loro globalmente ma anche a livello più personale. Questa è la visione del Milan per il futuro, con un peso ed un posto nel mondo del calcio”.

Conclusione dedicata alla crisi che ha investito il calcio con la pandemia da coronavirus. “Non ci sono risposte semplici per superare questa crisi, ma credo che sia importante sviluppare il Fair Play Finanziario per affrontare i nuovi problemi sorti nel calcio”. CALCIOMERCATO MILAN: ECCO CHI PUNTA PAOLO MALDINI PER L’ATTACCO >>>