CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 30 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola apre, in copertina, con il blitz esterno, 0-1, del Napoli di Gennaro Gattuso a San Sebastián. Vittoria in casa della Real Sociedad dedicata all’icona Diego Armando Maradona, che oggi compie 60 anni. Richiami anche per il 3-0 del Milan in casa sullo Sparta Praga e per lo 0-0 della Roma, allo stadio ‘Olimpico‘, contro il CSKA Sofia.

In alto, sotto la testata, le dichiarazioni di Roberto Mancini, C.T. dell’Italia, Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA, nonché di Ivan Gazidis (A.D. Milan), Steven Zhang (Presidente Inter) e Giovanni Malagò (Presidente CONI). Mentre Romelu Lukaku, bomber dei nerazzurri di Antonio Conte, è costretto a fermarsi, in casa Juventus il tempo comincia a stringere per Andrea Pirlo. I risultati non arrivano ed in bianconero si è condannati a vincere …

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>