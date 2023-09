Francia-Irlanda 2-0, Giroud esce per infortunio ma tranquillizza tutti

«Il dolore è stato tanto, ma adesso va già meglio e sabato sera nel derby spero di esserci». Francia-Irlanda, per Giroud, è durata davvero poco comunque. Colpa, si legge sul quotidiano sportivo nazionale, di un contrasto in area di rigore con John Egan, capitano degli ospiti. Non falloso, ma sufficiente per destabilizzare Giroud.

Distorsione alla caviglia sinistra per il rossonero — Il quale è stato costretto ad un movimento anomalo della caviglia sinistra nel momento della deviazione. Il bomber del Milan è rimasto inizialmente a terra. Poi si è rialzato ma, fatto qualche passo per uscire dall'area, è tornato a sedersi ed a sdraiarsi sul terreno di gioco.

Giroud - che di certo non è mai stato un simulatore - si è tolto subito lo scarpino con espressione contrariata. Ha preferito uscire subito per evitare problemi più gravi, anche e soprattutto in vista del derby Inter-Milan di sabato 16 settembre a 'San Siro'. Giroud è uscito a testa bassa, coprendosi con la maglia gli occhi, andando dritto negli spogliatoi, da dove è tornato con una sacca di ghiaccio alla caviglia. Milan, un nuovo acquisto vorrebbe già andare via >>>

