Francia-Danimarca, turbo Theo Hernández sfida l’ex interista Eriksen

Oggi pomeriggio, alle ore 17:00 , si disputerà allo 'Stadium 974' di Doha la sfida tra la Francia di Theo Hernández e la Danimarca di Christian Eriksen , una gara valevole per la seconda giornata del Girone D dei Mondiali in Qatar . Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Tira aria di derby , dunque, tra Milan e Inter per Theo Hernández, che aveva iniziato in panchina il primo match, poi vinto 4-1 contro l' Australia , salvo poi essere richiamato in campo sul versante mancino dopo pochi minuti per il grave infortunio del fratello Lucas, che si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Curiosità anche per capire se Giroud staccherà Henry

In campo, infatti, ci saranno anche Olivier Giroud e Simon Kjær, entrambi del Milan, così come lo juventino Adrien Rabiot ed uno come Benjamin Pavard, che di recente ha 'flirtato' con un trasferimento presso le nostre latitudini in un'intervista con la stampa italiana. Curiosità, poi, intorno a Giroud: andrà in gol superando definitivamente Thierry Henry in testa alla classifica dei bomber 'all time' della Francia? Via Leao? Il Milan avrebbe già individuato il sostituto >>>