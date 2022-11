Francia-Danimarca, Giroud contro Kjaer: un derby tutto rossonero

Oggi alle ore 17:00 c'è Francia-Danimarca: Olivier Giroud sfiderà Simon Kjaer. Il primo cerca il record di gol, ma l'amico vuole stopparlo

Daniele Triolo

Questo pomeriggio, alle ore 17:00, si disputerà Francia-Danimarca, la sfida tra Olivier Giroud e Simon Kjaer, per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali di calcio in Qatar. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come Kjaer, scagliatosi contro la FIFA dopo la partita inaugurale pareggiata 0-0 contro la Tunisia, ora voglia vincere il derby tutto rossonero contro l'amico Giroud.

Oggi Francia-Danimarca: è duello tra Giroud e Kjaer — Anche perché, la recente storia del Milan insegna, nei derby Giroud tende a fare molto bene. Ieri, in conferenza stampa, il Commissario Tecnico danese, Kasper Hjulmand, ha parlato proprio del confronto tra i due amici. «Giroud probabilmente è più forte ora che in passato. Ho parlato di lui con Kjaer, di piccoli dettagli per fermarlo. Speriamo che il loro conoscersi sia un vantaggio».

Qualche giorno fa, poi, lo stesso Kjaer aveva parlato di Giroud in questi termini: «È un grande attaccante d’area, sarà una partita difficile contro di lui. Per me è uno dei migliori 9, in area è tra i migliori al mondo». Ecco, dunque, che oggi il capitano della Danimarca, centrale nella difesa a tre di Hjulmand, farà di tutto per fermare il centravanti transalpino. Il C.T. si fida di lui e dei suoi numeri.

Kjaer conosce Giroud, ma lui vuole il record di gol in solitaria — Dati che i tifosi del Milan conoscono bene per quanto sono impressionanti. Kjaer, in questa stagione, è rimasto in campo con il Milan per 535': in questo lasso di tempo, quasi nove ore di calcio, i rossoneri hanno subito solo un gol. Giroud, però, è in grandissima forma ed è reduce dalla doppietta messa a segno nella partita d'esordio in questi Mondiali contro l'Austrialia.

Due gol speciali per Giroud, che ha agguantato Thierry Henry a quota 51 reti in Nazionale, issandosi (seppur in coabitazione con l'amico Titì) in vetta alla classifica dei cannonieri di tutti i tempi della Francia. Con un gol oggi contro la Danimarca di Kjaer, batterebbe il record e sarebbe in vetta da solo. Quale migliore occasione per festeggiare se non con un amico?