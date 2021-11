Florenzi risale in sella al Milan: potrebbe giocare contro la Fiorentina

Alessandro Florenzi, duttile esterno del Milan, si candida per giocare sabato al 'Franchi' contro i viola visto lo stop di Davide Calabria

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Alessandro Florenzi, esterno del Milan, che sabato sera, in occasione della trasferta di Serie A a Firenze, potrebbe giocare titolare. Questo perché, come noto, Davide Calabria, terzino destro titolare rossonero, ha rimediato uno stiramento al polpaccio in Nazionale e sarà indisponibile per la partita.