Milan, out Calabria infortunato: la fascia destra va a Kalulu?

Pierre Kalulu potrebbe rilevare il posto di Davide Calabria nel Milan per il periodo in cui il terzino italiano sarà costretto a stare fermo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Pierre Kalulu , classe 2000 , difensore francese al suo secondo anno di Milan . Questo perché, ad oggi, è lui il grande favorito per rilevare, sulla fascia destra, l'infortunato Davide Calabria (stiramento al polpaccio) nei prossimi impegni del Diavolo di Stefano Pioli .

Kalulu è difensore eclettico, ma rende di più quando può giocare nella sua posizione preferita: quella, appunto, di terzino destro . Dopo alcuni mesi di ambientamento, una volta giunto in rossonero dall' Olympique Lione , Kalulu nella scorsa stagione ha giocato otto partite consecutive in Serie A da difensore centrale nel Milan. Con ottimi risultati.

Da febbraio di quest'anno, però, il tecnico rossonero ha iniziato a schierarlo sempre con più frequenza da terzino destro. Talvolta, ma soltanto in via emergenziale (come nel secondo tempo di Porto o nel derby) sul versante opposto. La decisione di Pioli, evidentemente, è condivisa anche dalla Francia Under 21: nella selezione giovanile del suo Paese, infatti, Kalulu gioca stabilmente come terzino destro dopo aver provato anche da centrale.