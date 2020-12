Fiscalità agevolata, stop agli sportivi: i danni sui conti del Milan | News

Milan, per ora non applicabile il Decreto Crescita al calcio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha spiegato come, sotto l’albero di Natale, le società di calcio di Serie A abbiano trovato un regalo tutt’altro che gradito. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha ‘congelato’ l’applicazione del Decreto Crescita nel mondo del calcio, per via dell’assenza di uno specifico DPCM. In sostanza, lo Stato ha fatto la Legge ma si è poi dimenticato di adottare il provvedimento per metterla in pratica.

Cosa prevedeva il Decreto Crescita? Sgravi fiscali per cinque anni, riducendo del 70% la parte imponibile IRPEF. In linea teorica, le società di calcio avrebbero potuto usufruire di questo regime fiscale agevolato per i calciatori stranieri che si trasferivano nel nostro Paese. A patto che questi mantenessero la residenza in Italia per almeno 24 mesi.

Cosa cambierà adesso per il Milan e per gli altri club? Non tutte le società saranno colpite in egual misura. Dipende dagli ingaggi che pagano a calciatori provenienti dall’estero ed ingaggiati dopo il 30 aprile 2019, giorno dell’entrata in vigore del Decreto Crescita.

L’impatto sui conti dei club di Serie A – Per la Juventus l’impatto dovrebbe essere di 5,5 milioni di euro, avendo usufruito degli sgravi sugli ingaggi di Matthijs de Ligt (7,5 milioni di euro netti a stagione), Adrien Rabiot (7), Danilo (4) ed Aaron Ramsey (7). Circa 5 milioni di euro per il Milan, relativi agli ingaggi di Rafael Leão (1,4), Zlatan Ibrahimović (7), Léo Duarte (1), Ante Rebić (3,5), Simon Kjær (1,2) ed Alexis Saelemaekers (0,8).

Per l'Inter, addirittura, impatto di 10 milioni di euro per gli sgravi fiscali sugli ingaggi di Romelu Lukaku e Christian Eriksen (entrambi 7,5 milioni di euro netti a stagione), oltre che per Achraf Hakimi (5). Impatto di 3 milioni di euro in totale sui conti della Roma per gli ingaggi di Henrik Mkhitaryan (3,5), Pedro Rodríguez (3), Chris Smalling (3,8), Borja Mayoral (2,3) e Pau López (3).