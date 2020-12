CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 29 dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 29 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con le mosse di calciomercato dell’Inter di Antonio Conte. Il primo nome sulla lista nerazzurra per rinforzarsi a gennaio è quello di Rodrigo de Paul, fantasista argentino dell’Udinese. Poi un attaccante: Divock Origi (Liverpool) più di Papu Gómez (Atalanta).

In alto, sotto la testata, si parla di Nicolò Zaniolo, stella della Roma, che ha iniziato la sua corsa contro il tempo. Dovrà rientrare prima di aprile dall’infortunio se vorrà avere chance di andare agli Europei. In basso, si parla della Juventus, con il tecnico Andrea Pirlo che cerca la rimonta in classifica e dell’ennesima mazzata economica sui club.

Non applicabile, per ora, lo sgravio sull’ingaggio degli stranieri perché manca il Decreto del Governo. Per il Milan danno di 4,2 milioni di euro. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>