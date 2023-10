Fiorentina-Milan Primavera, brutto gesto di Barone: cacciato un giornalista

Nella giornata di ieri si è svolta la prima partita al Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina. La gara del campionato Primavera contro il Milan ha inaugurato il mini stadio. Quello che sta facendo discutere va oltre al campo. Come riporta Tuttosport al giornalista Francesco Matteini, del sito QuiAntella, non è stato permesso di assistere alla partita perché considerato 'giornalista sgradito' alla Fiorentina. Nonostante fosse in possesso di regolare bilgietto è stato malamento cacciato. Queste le sue parole: "Il dg Joe Barone, alla mia risposta che avevo pagato il biglietto, ha ribadito che non ero gradito e ha estratto delle banconote, infilandomi in tasca 50 euro. Io ho preso la banconota e gliel’ho ridata. Poi comunque sono stato accompagnato all'uscita". Reazione immediata di Associazione Stampa, Ussi e Ordine dei Giornalisti della Toscana che si sono detti "sconcertati dal comportamento della Fiorentina" e si sono rivolti a Figc e Lega Serie A affinché intervengano per evitare che altri "episodi discriminatori" possano ripetersi. LEGGI ANCHE: Adli pareri discordanti, ma San Siro ha già parlato