Fiorentina-Milan, chance per Pobega o Vranckx in mezzo al campo

Tommaso Pobega o Aster Vranckx in Fiorentina-Milan al posto dello squalificato Rade Krunic? Uno dei due può avere una chance di giocare

Daniele Triolo

Tommaso Pobega e Aster Vranckx si candidano per una maglia da titolare a centrocampo in Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 4 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Franchi' di Firenze. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Fiorentina-Milan, chi in mezzo tra Pobega e Vranckx? — Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, infatti, deve ovviare alla squalifica di Rade Krunić e, a quanto pare, benché abbia recuperato dalla lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra allenandosi ieri in gruppo, Ismaël Bennacer contro i viola dovrebbe partire dalla panchina.

I tifosi spingono per il belga, ma Pioli dovrebbe scegliere Tommy — Al fianco di Sandro Tonali, nella mediana del Milan, dunque, dovrebbe giocare uno tra Pobega e Vranckx. I tifosi spingono per l'utilizzo più costante e continuo del belga, classe 2002, attualmente in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg. Il loro auspicio è che, come Malick Thiaw, possa ritagliarsi uno spazio importante in questo finale di stagione.

Pioli, però, dovrebbe propendere, almeno inizialmente, per Pobega. L'allenatore del Milan, infatti, ha sempre tenuto il prodotto del vivaio rossonero in grande considerazione, concedendogli molteplici chance di giocare, tanto in campionato quanto in Champions League. "Vuole tornare in Italia": Milan, che occasione di mercato >>>

