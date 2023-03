“Vuole tornare in Italia”: Milan, l’occasione di mercato che aspettavi

Il Milan, nel prossimo mercato estivo, acquisterà almeno 5 nuovi giocatori. Per un ruolo in particolare può riemergere un'idea mai dimenticata

Il mercato estivo è lontano ancora tre mesi ma il Milan è già operativo in vista della stagione 2023-2024 . I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara , sono sempre attivi su due fronti: da un lato, quello dei rinnovi di contratto dei due attaccanti Olivier Giroud e Rafael Leão ; dall'altro, quello della progettazione della squadra da affidare a mister Stefano Pioli per la prossima stagione.

C'è un giocatore, però, già seguito dal Milan nelle passati edizioni di mercato che, per un motivo o per un altro, non ha più indossato la maglia del Diavolo. Si tratta di Gianluca Scamacca, classe 1999, che durante l'estate 2022 è passato dal Sassuolo al West Ham per 42 milioni di euro (36+6 di bonus). Dopo un ottimo inizio con gli 'Hammers', Scamacca ha via via trovato sempre meno spazio a Londra nella squadra di David Moyes e, a quanto pare, vuole tornare a giocare nella Serie A italiana.