Fiorentina-Milan, il Diavolo ritrova Bennacer. Ma solo per la panchina

Ismaël Bennacer è recuperato per Fiorentina-Milan: ieri si è allenato in gruppo. Potrebbe però essere preservato per la Champions League

Daniele Triolo

Ismaël Bennacer è recuperato per Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 4 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Franchi' di Firenze. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola ricordando come ieri il centrocampista franco-algerino, classe 1997, così come l'altro ormai ex infortunato Davide Calabria, si sia allenato in gruppo agli ordini del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Fiorentina-Milan, Bennacer ok per la panchina — Gli allenamenti di oggi e domani chiariranno quanti minuti nelle gambe, effettivamente, avrà l'ex Empoli. Per il quotidiano torinese, ad ogni modo, appare complicato vederlo titolare dopodomani contro i viola. È invece molto più probabile che Bennacer inizi Fiorentina-Milan dalla panchina per poi entrare a gara in corso ed effettuare il rodaggio in vista di Tottenham-Milan. In occasione, infatti, della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si disputerà mercoledì 8 marzo alle ore 21:00 a Londra, Bennacer sarà sicuramente in campo dall'inizio.

Sarà titolare contro il Tottenham mercoledì a Londra — Verso la panchina a Firenze anche lo stesso Calabria nonché Alessandro Florenzi, altro infortunato storico ormai perfettamente ristabilitosi. Altri dubbi di Pioli in vista del match del 'Franchi? Come sostituire gli squalificati Rade Krunić e Rafael Leão. Milan, Leao out: ecco chi può giocare a Firenze >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!