Fiorentina-Milan, in attacco pesa l’assenza di Leao: male dietro

Milan, pesa l'assenza di Leao

Forse la scarsa condizione fisica, si legge, forse la testa a mercoledì, il Milan regala il primo tempo alla squadra di Italiano, lasciandogli il pallino del gioco per quarantacinque minuti interrottamente: i 9 corner a 0 ne sono una dimostrazione. Pesa l'assenza di Leao, ma dietro sono tornate le disattenzioni viste per tutto il mese di gennaio. La rete che poi chiude il match, quella di Jovic all'87', risveglia improvvisamente il Milan. A pochi secondi dalla fine del match, Adli, subentrato a De Ketelaere, in ripartenza trova Saelemaekers da solo, punta Igor e serve Theo che scarica un mancino potentissimo sotto la traversa. Ma la partita, a quel punto, era già andata. Mercoledì servirà sicuramente un altro Milan. Fiorentina-Milan, male l’attacco: De Ketelaere spreca l’occasione