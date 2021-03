Fiorentina-Milan 2-3: Mancini in tribuna per Donnarumma e Tonali

Gigio Donnarumma convocato nell'Italia di Roberto Mancini. Il giovane Sandro Tonali (Under 21) potrebbe 'salire' in caso di necessità

Ieri pomeriggio, allo stadio 'Franchi' per assistere a Fiorentina-Milan, gara poi vinta dal Diavolo per 2-3, c'era anche Roberto Mancini. Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, infatti, ha voluto seguire da vicino la prestazione di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma e Gaetano Castrovilli. Entrambi sono stati convocati per le sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, valide per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.