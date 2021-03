Fiorentina-Milan 2-3, la moviola: Ibrahimovic, che malizia sul gol

La moviola di Fiorentina-Milan 2-3 del 'Franchi'. Zlatan Ibrahimovic molto astuto in occasione del gol che ha sbloccato la partita di Firenze

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic assoluto protagonista di Fiorentina-Milan, gara della 28^ giornata di Serie A disputatasi ieri al 'Franchi' e terminata 2-3 per la squadra di Stefano Pioli. L'attaccante svedese ha portato, infatti, in vantaggio il Diavolo al 9'. Lancio di Simon Kjær in profondità per Ibra che, con un'energica spallata, si è liberato della marcatura di Germán Pezzella prima di trafiggere Bartłomiej Drągowski.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che ha analizzato la moviola di Fiorentina-Milan, è giusta la decisione dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata (NA), il quale ha deciso di non fischiare fallo al bomber nativo di Malmö sul difensore argentino dei viola. La valutazione, che ci può stare, è di campo e non da V.A.R.. Pezzella, ha fatto notare la 'rosea', non ha neanche protestato. Ha soltanto alzato il braccio per un presunto fuorigioco, che non c'è.

Ibrahimovic è stato furbo, il capitano dei viola poco smaliziato. Nel complesso, in Fiorentina-Milan prestazione da 6 in pagella per Guida che, al 31', non ha sanzionato con il calcio di rigore per la Fiorentina un contatto, nell'area rossonera, tra Franck Ribéry e Brahim Díaz. Il francese ex Bayern Monaco, accentuando parecchio, è caduto in area dopo un duello con il giovane andaluso. Il quale, va detto, usa un po' le braccia, ma non ha trattenuto l'avversario con le mani.

C'è un piccolo contatto tra le gambe, ma per la 'rosea' sembra troppo leggero per concedere un penalty. Guida, infine, vede bene anche al 63', su un contatto, stavolta nell'area di rigore dei viola, tra il difensore uruguaiano Martín Cáceres e lo stesso Brahim Díaz. Non c'è nulla e fa bene a lasciar proseguire l'azione.