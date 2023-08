Feltri: “Bonucci uno dei calciatori più miracolati degli ultimi tempi”

Vittorio Feltri, nel suo consueto editoriale su Libero, ha parlato della situazione legata a Leonardo Bonucci, difensore della Juventus: "Uno dei calciatori più miracolati, in senso letterale, degli ultimi tempi. Mi è necessario entrare in qualche dettaglio della psicologia del mio santo protettore, del quale non sono, per l’appunto, l’unico cliente".