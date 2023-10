Ex Milan, Tonali difeso dai tifosi del Newcastle: “Sandro è uno di noi”

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, viene difeso strenuamente dai tifosi del Newcastle nonostante la vicenda scommesse

Sandro Tonali , negli ultimi giorni, è terminato al centro di una delle questioni più spinose del calcio italiano nelle ultime decadi, ossia il caso scommesse. Ancora tanti accertamenti sono da fare, quello che è certo fino a questo momento è che l'ex centrocampista del Milan avrebbe scelto di farsi aiutare per uscire da questo problema.

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, ha voluto riportare quelle che sono le sensazioni vissute da chi lo sta vivendo negli ultimi mesi, ossia i tifosi del Newcastle. Le voci dei supporter dei Magpies, soprattutto provenienti dai pub principali della città, sono tutte concordi. Sandro Tonali è entrato immediatamente nel cuore della sua nuova gente, a cui non interessano le questioni extra campo, ma semplicemente quello che l'ex Milan mostra sul rettangolo verde.