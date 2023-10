Scommesse, il Milan non rischia nulla. Tonali, immagine macchiata

Tonali, scommesse sul Milan vincente. O in caso di sua assenza — Le speranze erano fioche, anche in caso di patteggiamento così come ha fatto Nicolò Fagioli della Juventus. Il piccolo margine di manovra, però, è stato vanificato dall'aggravante data proprio dalle puntate sui rossoneri. Tonali ha rivelato, sia alla Procura di Torino sia alla Procura della F.I.G.C., di aver comunque sempre giocato solo sul Milan vincente.

O, comunque, su altri risultati con lui assente. Questo, quanto meno, non prefigurerebbe l’illecito sportivo perché le puntate in questione non avrebbero in alcun modo inciso sulla sua prestazione in campo. Nella sanzione della Giustizia Sportiva non può essere tenuto conto di questo.

Adesso dovrà ricostruire la sua credibilità agli occhi di milioni di tifosi — Il Milan, secondo 'Tuttosport', non rischia nulla, mentre Tonali esce distrutto dalla vicenda. Ha macchiato in modo indelebile la sua immagine di tifoso rossonero, prima ancora che di calciatore del Diavolo. Un'immagine costruita sui racconti delle letterine in cui, da bambino, scriveva di sognare la maglia del Milan, dalla “richiesta” a Gennaro Gattuso della maglia numero 8 e dalle tante parole d’amore spese per la causa.

Il centrocampista, ora, dovrà faticosamente ricostruire pure la credibilità che aveva negli occhi di milioni di tifosi, e questo prescinde da quanto sarà squalificato dal terreno di gioco. Tonali, scommesse sul Milan e non solo: gli ultimi sviluppi >>>

