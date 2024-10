Ex Milan – Paquetà nei guai: ecco cosa rischia il brasiliano

Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan, si trova in guai seri: a causa del problema scommesse, rischia la squalifica a vita

Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan attualmente alla corte del West Ham, si trova in una situazione molto seria. La Football Association ha avviato un'indagine sulle sue scommesse sospette legate a quattro ammonizioni, esaminando il suo telefono, poi riconsegnato. Tuttavia, i problemi per il brasiliano non si sono arrestati.