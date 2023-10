Euro 2032, Milano ci sarà: con quale stadio? È derby tra Milan e Inter

Milan e Inter, nuovo stadio nei prossimi anni — Il Milan a San Donato Milanese: presentato il progetto, lo vorrebbe pronto per il 2028. L'Inter a Rozzano: già approvato il Piano di Governo del Territorio con la variante del traffico. Nel mezzo, il 'Meazza'. Impianto che la Sovrintendenza dei Beni Culturali dovrebbe tutelare nel 2025 con un vincolo ma che rischia di restare uno scatolone svuotato di contenuti. Con i costi a carico del Comune di Milano e non più dei due club.

Per il 'CorSera', assegnare allo stadio di San Siro le partite di Euro 2032 (anche perché, al momento, nel dossier figura il nome del 'Meazza') potrebbe essere un modo per tenere in vita un impianto storico. Ma è anche possibile, plausibile, che, dinanzi la presenza di stadi più moderni, funzionali ed accoglienti, si opti alla fine per questa soluzione.

Gli organizzatori degli Europei potrebbero scegliere lo stadio che consentirà loro di fare la figura migliore. La quarta opzione, residuale ma non da scartare, è che alla fine Milan e Inter decidano di riprendere il mano il progetto di nuovo stadio condiviso in zona San Siro, da costruire accanto al 'Meazza', il quale sarebbe demolito nel caso in cui il vincolo non fosse più apposto.

Dove si giocheranno, dunque, le gare degli Europei? — Milan e Inter, sicuramente, non accetteranno l'offerta di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, di restare al 'Meazza' con il Comune che si accollerebbe parte dei costi di ristrutturazione. Ad ogni modo, affinché i nuovi stadi di Milan e Inter possano essere presi in considerazione dagli Europei 2032, è necessario che ci siano progetti convincenti e già finanziati entro il 2026.

A quel punto potrebbe esserci un derby tra Milan e Inter per essere scelti per il grande evento. Ah, per un'eventuale finale nessun problema: servirebbe un impianto da almeno 60mila posti e sia per San Donato sia per Rozzano ne sono previsti 70mila.

