Europa League – Verso Celtic-Milan: crisi di nervi in casa scozzese

Giovedì Celtic-Milan in Europa League: cosa succede ai biancoverdi?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovedì sera, alle ore 21:00, si disputerà Celtic-Milan. La gara è valida per la prima giornata del Gruppo H di Europa League. Il Milan di Stefano Pioli, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, si troveranno dinanzi, però, un Celtic che attraversa un momento non propriamente idilliaco.

I biancoverdi, infatti, sono reduci dalla sconfitta interna, 0-2, nell’Old Firm, ovvero il derby con l’altra squadra di Glasgow, i Rangers allenati da Steven Gerrard. Questa battuta d’arresto ha interrotto una striscia di 8 gare vinte tra massimo campionato scozzese ed Europa League, ma, soprattutto, ha aperto profonde crepe nell’ambiente del Celtic.

Neil Lennon, manager nord-irlandese, ha accusato una ‘talpa’ di aver svelato ai media, con largo anticipo, la formazione che avrebbe poi affrontato i Rangers. Perdere il derby contro i rivali cittadini, ha proseguito la ‘rosea‘, lascia sempre ferite fastidiose. Anche perché il Celtic sembra aver digerito male il 3-5-2 di Lennon, modulo diverso rispetto a quello che utilizzava il suo predecessore Brendan Rodgers: la squadra fatica a gestirlo.

Ed in vista di Celtic-Milan di Europa League, ha riportato nelle ultime ore la stampa scozzese, Zlatan Ibrahimovic fa davvero paura. L'uomo che lo marcherà sarà Kristoffer Ajer, classe 1998, colosso norvegese che il Milan ha a lungo inseguito durante l'ultima sessione di calciomercato.