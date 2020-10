Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: su Simakan piomba il Burnley

Calciomercato Milan: concorrenza inglese per Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nell'ultima sessione di calciomercato, come si ricorderà, il Milan era andato ad un passo dall'acquisto di Mohamed Simakan. C'era già un accordo con il difensore centrale francese sul contratto. Ma lo Strasburgo, la sua società d'appartenenza, ha rifiutato tutte le proposte del club di Via Aldo Rossi. L'operazione Simakan, per il Milan, potrebbe andare in porto nel mercato di 'riparazione', quello di gennaio. Sempre ammesso che, nel frattempo, lo Strasburgo non lo indirizzi verso altri lidi. Secondo quanto riferito, infatti, da 'The Sun' in Inghilterra, Simakan interesserebbe particolarmente al Burnley. La compagine della Premier League inglese sarebbe pronta a versare 17 milioni di euro per acquistare il classe 2000.