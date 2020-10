Calciomercato Inter – Lukaku pronto all’addio: contatti con un altro club

Ultime Mercato Inter: c’è il Barcellona su Lukaku

CALCIOMERCATO INTER – Ancora pochi mesi e poi ci saranno le elezioni per decidere il prossimo presidente del Barcellona. Il candidato numero uno a vincerle è Victor Font e il suo obiettivo sarebbe quello di riportare in alto, ovviamente, il club blaugrana e vorrebbe subito presentarsi con un colpo da 90 (o quasi) ai propri tifosi…

Più che colpo da 90 sarebbe un colpo da 85, come i milioni che sarebbe pronto a offrire all’Inter per aggiudicarsi Romelu Lukaku. Dopo l’addio di Luis Suarez, passato all’Atletico Madrid, i blaugrana non hanno un vero centravanti e il belga classe 1993 sarebbe il profilo ideale secondo molti. Addirittura sembra ci siano già stati contatti tra Font e l’entourage del nerazzurro. Lukaku gradirebbe molto il trasferimento, ma l’Inter non vorrebbe privarsene, anche se ovviamente farebbe un’importante plusvalenza.

