Calciomercato Milan – Simakan: rifiutata le mega offerta rossonera. Le cifre

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ieri c’è stata una trattativa serrata per Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo, ma alla fine la fumata bianca non è arrivata

Come scritto dall’Equipe, il Milan aveva trovato l’accordo con il giocatore, ma lo Strasburgo non ha accettato l’ultima delle tre offerte presentate da Maldini e Massara. La cifra? 17 milioni di euro – bonus compresi -. E’ stata rifiutata anche un’offerta del West Ham, che prevedeva 17 milioni più bonus. Il club francese, per lasciar partire Simakan, chiedeva 20 milioni di euro, e dunque è rimasto rigido sulle proprie posizioni. Vedremo a gennaio se cambierà qualcosa.

LE CONDIZIONI DI REBIC >>>