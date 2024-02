Europa League, il sorteggio sorride al Milan. Conosciamo lo Slavia Praga

Europa League, i punti forti dello Slavia Praga

Tra i giocatori da tenere d'occhio il bomber Mojmir Chytil, capace di realizzare sinora 12 gol (7 in Fortuna Liga, 1 in Mol Cup e 4 in Europa League), oltre a 4 assist totali in 31 gare. Occhio anche al compagno di reparto Jurecka, ma anche all'ex Torino David Zima. In questa stagione lo Slavia Praga ha iniziato l'Europa League dal terzo turno preliminare, eliminando prima il Dnipro (1-1 e 3-0) e poi lo Zorya Luhansk (sconfitta per 2-1 all'andata e vittoria per 2-0 decisiva al ritorno). Poi il primo posto del proprio raggruppamento, grazie alle cinque vittorie sulle sei partite disputate, compreso il 2-0 alla Roma di Mourinho.