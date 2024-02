Europa League, tutto su Rennes-Milan. Mercato: Giroud, Zirkzee e …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità importanti sull'universo rossonero. Non potrebbe essere altrimenti, visto il momento 'clou' della stagione e considerato il fatto che è la vigilia di un match europeo per il Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.