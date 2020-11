Europa League – Domani Milan-Lille: tornano Rebic e Gabbia

Europa League, Milan-Lille: Pioli ritrova Rebic e recupera Gabbia

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Domani sera, alle ore 21:00, a San Siro, si disputerà Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. E, come sottolineato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, continuano ad aumentare le alternative a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Potrebbe tornare titolare Ante Rebic, rientrato domenica scorsa ad Udine dopo un mese di assenza per via della lussazione del gomito. Sarà recuperato e convocato anche Matteo Gabbia, tornato negativo al CoVid_19. Nuova chance, presumibilmente, per Diogo Dalot a destra al posto di Davide Calabria e per Brahim Díaz, in ballottaggio con Hakan Çalhanoğlu.

Oltre a Rebic e Gabbia, recuperato per Milan-Lille di Europa League anche Samu Castillejo, che aveva saltato la sfida della 'Dacia Arena' in campionato per un piccolo affaticamento muscolare.