Come scrive 'Il Corriere della Sera', Leao dovrebbe iniziare in panchina oggi in Empoli-Milan. Conceicao ha una parola d'ordine. Il punto

Come scrive 'Il Corriere della Sera', il calciomercato invernale del Milan permette a Sergio Conceicao di dare la caccia al quarto posto e di giocare l'attuale Champions League con praticamente due squadre. Per questo il portoghese, oggi contro l' Empoli , potrebbe cambiare qualche giocatore nella formazione dei titolari. Molti tifosi, come ricorda il quotidiano, non vedono l'ora di vedere il 4-2 fantasia con Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic tutti insieme in campo, ma Conceicao punta all'equilibrio.

Empoli-Milan, un monito per Leao? Conceicao ha una parola d'ordine

Al momento Gimenez, continua il quotidiano, sta smaltendo i fastidi all’adduttore e dovrebbe partire in panchina. Panchina probabile anche per Rafael Leao, che sarebbe la seconda di fila. 'Il Corriere della Sera' si chiede: può essere un monito a dare di più, cercando una maggiore continuità di rendimento? Lo stesso quotidiano ricorda le parole di Conceicao spese nei confronti del portoghese dopo Milan-Roma. «Deve lavorare anche quando non ha la palla perché gioca in un collettivo e deve mettersi a disposizione della squadra. Uscire dalla comfort zone non è facile ma per me è essenziale». Va comunque ricordata la partita contro il Feyenoord, valida per i playoff di Champions League. Pronto al debutto dal primo minuto anche Sottil, con il Milan che dovrebbe giocare con il 4-4-2 con una parola d'ordine per Conceicao: l'equilibrio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pellegatti: "Cose mai viste. La possibile svolta...">>>