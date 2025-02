Non si placano le voci sul possibile arrivo al Barcellona di Rafael Leao dal Milan. Nelle ultime sessioni si è spesso parlato di questa possibilità, magari non in quella invernale, ma senza dubbio in quella estiva del 2024. I rossoneri hanno rispedito tutte le richieste al mittente fino a questo momento, ma nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare. Questo perché con l'arrivo di Joao Felix, il portoghese potrebbe perdere spazio nelle gerarchie di Sérgio Conceicao. Che d'altronde recentemente è stato chiaro sul suo conto, spiegando come debba fare meglio alcune cose.