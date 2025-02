Empoli-Milan, le probabili formazioni: fuori due big. Esordio per …

LE ULTIME

Sérgio Conceicao, nella giornata odierna, non ha parlato in conferenza stampa in vista di Empoli-Milan, ma nel corso degli ultimi allenamenti sembra aver dato delle indicazioni importanti in ottica probabili formazioni. Il lusitano dovrebbe infatti lasciare Rafael Leao in panchina, proponendo dal 1' Joao Felix. Anche a centrocampo potrebbe rifiatare in big. Trattasi di Tijjani Reijnders, che dovrebbe rimanere fuori dal 1' a favore della coppia Youssouf Fofana-Yunus Musah. Per entrambi, comunque, non sembra trattarsi di una bocciatura, ma di un turnover anche in vista dei prossimi impegni. Queste le ultime fornite da Luca Bianchin de 'La Gazzetta dello Sport'.