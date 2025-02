Empoli-Milan, staff sorpreso da Joao Felix! Ecco perché. Gimenez dovrà…

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Joao Felix e Santiago Gimenez dovrebbero giocare oggi in Empoli-Milan. Il portoghese dal primo minuto, mentre il messicano potrebbe entrare nella ripresa al posto di di Tammy Abraham. Attualmente vivono nell’hotel vicino a San Siro dove abita anche Walker e che è stato usato da Conceicao. Entrambi però sono alla ricerca di un appartamento a Milano. Entrambi studieranno l'italiano, visto che dovrebbero iniziare un corso proprio la settimana prossima.

Empoli-Milan, Joao Felix ha sorpreso: i motivi. Gimenez non al meglio

Joao Felix, si legge, è stato preso sotto l'ala di Leao, visto che a Milanello condividono la stanza. Conceicao, dopo la vittoria della Supercoppa italiana, aveva chiesto rinforzi in attacco e questi sono arrivati. Santiago Gimenez è l’investimento più oneroso dell’era RedBird, ma la prossima estate, potrebbe essere superato proprio dal riscatto di Joao Felix, che, se dovesse fare bene, potrebbe essere al centro di una trattativa col Chelsea. Il portoghese dovrebbe giocare la sua prima da titolare, mentre Gimenez dovrebbe farlo contro il Feyenoord, mercoledì in Champions League. Il messicano deve ancora migliorare la condizione atletica dopo il lieve infortunio avuto nell’ultimo match con la maglia del club olandese: l’adduttore è guarito, ma non è ancora al massimo. Ecco perché l’intenzione è quella di dosarlo. Joao Felix, continua il quotidiano, ha impressionato lo staff tecnico per come è stato capace di essere subito decisivo e per la qualità a sua disposizione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pellegatti: "Cose mai viste. La possibile svolta...">>>