Empoli-Milan 2-4, Sconcerti: “Bella idea Kessié lì” | Serie A News

Mario Sconcerti, sul 'Corriere della Sera', ha commentato Empoli-Milan 2-4 di ieri sera al 'Castellani'. Ecco cosa ha scritto il giornalista

"La notizia della sera è l’invenzione di Stefano Pioli che sposta Franck Kessié trequartista e trova strada aperta a Empoli . Non è stata una partita facile, l’Empoli porta continuamente 5-6 uomini in area, è avventuroso perché giovane e di talento, ma poche volte fa male veramente".

"Il Milan è ancora lontano dall’Inter, pesa molto il numero delle sconfitte, tre contro una; significano minor equilibrio complessivo. Ha perso molti punti in un mese, ma è rimasto vivo e svolta adesso con un solo punto meno dello scorso anno. La differenza con l’Inter in conclusione, non è dipesa dal Milan ma dalla crescita dell’Inter", la conclusione di Sconcerti dopo Empoli. Mercato Milan, che occasione a centrocampo per gennaio! Le ultime >>>