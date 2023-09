Donnarumma e i fischi di ‘San Siro’: i milanisti non hanno dimenticato

Quando è sceso in campo per il riscaldamento, insieme agli altri due portieri Guglielmo Vicario ed Alex Meret , e poi quando lo speaker ha letto le formazioni ufficiali, sono arrivati fischi per Donnarumma. I quali si sono inevitabilmente moltiplicati nel secondo tempo, quando il numero uno azzurro è andato a parare sotto la Curva Sud , cuore del tifo del Milan.

Il peccato originale, l'addio a zero al Milan nel 2021

Donnarumma avrebbe fatto volentieri a meno di quei fischi che, ha commentato la 'rosea', ha finto di non sentire salutando verso gli spalti prima del via. Il ragazzo ha capito che erano più dettati dall’addio al Milan, a parametro zero due estati fa per andare al PSG, che dall’errore costato l’1-1 a Skopje sabato. I milanisti non hanno dimenticato il suo addio e non perdono occasione per ricordarglielo. Milan, ecco il centrocampista per gennaio >>>