Sui gol annullati alla Dinamo Zagabria: "Giusto annullare il 2-0 Stojkovic: in APP, Baturina controlla il pallone con il braccio destro largo, giusto far proseguire e giusto annullare. Ancora una rete annullata alla dinamo: Baturina riceve il pallone e cede per Pierre-Gabriel che mette in mezzo per la rete di Kulenovic, ma l’autore dell’assist è in fuorigioco".