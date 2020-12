Difesa Milan, ok tra Covid e infortuni: Kjaer rivelazione | Serie A News

Milan, super Kjaer dietro. La difesa finora ha retto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer, classe 1989, giunto al Milan nel gennaio 2020 per dare esperienza e sicurezza al reparto, ha svolto brillantemente il suo compito. Il difensore danese, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, è una delle note più liete della squadra di Stefano Pioli. Una vera e propria rivelazione.

Acquistato per pochi soldi dal Siviglia, ha formato una coppia formidabile con il capitano Alessio Romagnoli. Per la ‘rosea‘, oltretutto, è un mezzo miracolo che la difesa del Milan, nel suo complesso, sia la quarta retroguardia del torneo di Serie A, se si pensa cosa ha dovuto subire in questi mesi il reparto arretrato rossonero.

Tra infezioni da CoVid_19 ed infortuni di lungo corso che hanno colpito Léo Duarte, Matteo Gabbia e gli stessi Kjaer e Romagnoli, raramente il Diavolo ha potuto schierare la difesa titolare in due partite consecutive. Grande contributo alla buona fase difensiva del Milan di Pioli arriva anche dai terzini, gli ottimi Davide Calabria e Theo Hernández.

Il primo che sta vivendo una stagione eccezionale quando sembrava sul punto di essere ceduto. Il secondo, quest'anno più che mai, si sta confermando un esterno di livello mondiale.