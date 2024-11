Milan, la difesa è fragile: subisce sempre gli stessi gol

Questo problema è presente dalla prima di A contro il Torino : cross dalla destra, dove in quel match giocò Calabria , e gol di Zapata ; contro il Parma due gol partiti da destra e palla in rete dal lato sinistro; contro la Lazio Emerson Royal si fa scappare due volte Nuno Tavares che fornisce assist a Castellanos e Dia ; il gol contro il Brugge e due dei tre contro il Cagliari completano la collezione.

Il quotidiano riporta che, oltre a Calabria ed Emerson Royal, altri colpevoli sono Chukwueze, che lascia spazio all'avversario per il cross, e Theo Hernandez sulla sinistra, che arriva in ritardo sugli avversari i quali possono tirare facilmente. Fonseca deve risolvere urgentemente questo problema e, magari, cambiare anche modulo.