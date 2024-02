De Caro: "La posizione di Pioli al Milan traballa pericolosamente da tempo"

"C’è modo e modo di essere… 'on fire'. Pioli is on fire, è stato cantato nei cori scudetto del Milan per esaltarlo: una sorta di 'Pioli è al top', 'Pioli è al massimo'. Ora però, vista la situazione, sembrerebbe più adatta la traduzione letterale di 'Pioli è in fiamme'. La posizione del tecnico, in vista della prossima stagione, traballa pericolosamente da tempo. E probabilmente la sua conferma resterà in bilico fino all’ultimo, essendo legata a due obiettivi da raggiungere insieme: la vittoria dell’Europa League e il raggiungimento del secondo posto in campionato".