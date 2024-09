Derby Inter-Milan, Morata sarà fondamentale: ecco perché. Lautaro …

Manca solo un giorno a un derby di Milano che sa già di bivio stagionale per il Milan e soprattutto per Paulo Fonseca . Il tecnico portoghese potrebbe giocarsi il suo futuro in rossonero. Contro l'inter servirà solo una vittoria. E la sfida più importante potrebbe essere a distanza: Lautaro Martinez contro Alvaro Morata .

Derby Inter-Milan, Lautaro per sbloccarsi. Morata decisivo per Fonseca: sfida a distanza

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Inzaghi ritrova anche Dimarco e può schierare la sua Inter perfetta. Per quanto riguarda il Milan, Fonseca starebbe decidendo tra Emerson Royal e Calabria, con il primo in vantaggio. Per i rossoneri potrebbe essere la prima volta con la formazione pensata e costruita in estate: Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana tutti titolari. Per quanto riguarda l'Inter, in attacco occhio a Marcus Thuram, che ha segnato a fuoco con due gol i suoi primi due derby di Milano. Chi dovrà sbloccarsi è invece Lautaro Martinez, ancora a secco di gol. Il lavoro delle mezzali e dell'attaccante francese può aiutare a sbloccarlo. L'argentino, si legge, sta pagando la Copa America con l'Argentina, ma non c'è partita migliore del Derby per sbloccarsi.