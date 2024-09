In occasione dell'attesissimo derby di Milano, Mario Balotelli ha parlato in un’intervista esclusiva per DAZN, dal titolo “Mario Balotelli – Adesso parlo io”. Tra il suo percorso personale, i momenti bui in carriera, il Milan e Alvaro Morata. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!